شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : لا وجود لقوات أجنبية في قاعدة التاجي والان نبدء بالتفاصيل
وشدد الخفاجي على أن"القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية، هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها"، موضحاً أنه"في السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير".
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