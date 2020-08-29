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العراق : لا وجود لقوات أجنبية في قاعدة التاجي

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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : لا وجود لقوات أجنبية في قاعدة التاجي والان نبدء بالتفاصيل

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم السبت وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي . وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن "بعض وكالات الأنباء تناقلت خبراً مفاده قيام جنود غير عراقيين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية"، لافتاً إلى أن"هذه الأنباء عارية عن الصحة ،ولا توجد مثل هكذا أخبار".

وشدد الخفاجي على أن"القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية، هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها"، موضحاً أنه"في السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير".

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