شكرا لقرائتكم خبر عن 4941 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 4941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأوضح مركز العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، أن إجمالي الإصابات بلغ 985346 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 17025 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة.

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