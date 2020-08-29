شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا.. تمديد قيود كورونا حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين في خطاب متلفز أمس، أن تمديد القيود لن يعطل الأنشطة اليومية حيث تم استئناف أعمال معظم الشركات وكذلك الدراسة في المدارس، مشيرًا إلى أن بلاده شهدت مجموعات متفرقة من حالات الإصابة لكن الوضع ما زال تحت السيطرة.
ولا تزال مراكز الترفيه مغلقة، إضافة إلى حظر إقامة الأحداث الرياضية الدولية، وستبقى الحدود مغلقة وسيعزل القادمون من الخارج.
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