شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا.. تمديد قيود كورونا حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

مددت ماليزيا الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى نهاية العام الجاري الموافق 31 ديسمبر.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين في خطاب متلفز أمس، أن تمديد القيود لن يعطل الأنشطة اليومية حيث تم استئناف أعمال معظم الشركات وكذلك الدراسة في المدارس، مشيرًا إلى أن بلاده شهدت مجموعات متفرقة من حالات الإصابة لكن الوضع ما زال تحت السيطرة.

ولا تزال مراكز الترفيه مغلقة، إضافة إلى حظر إقامة الأحداث الرياضية الدولية، وستبقى الحدود مغلقة وسيعزل القادمون من الخارج.