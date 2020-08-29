رئيس الإمارات يصدر مرسوما بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السبت، مرسوماً بقانون اتحادي يلغي مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإن المرسوم الجديد يحمل رقم 4 لعام 2020 وألغي بموجبه القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972.

وتسعى الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، عبر وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.



ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الإمارات عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين هناك أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

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كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات والاتجار بها.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

والخميس 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.