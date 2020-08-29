"نريد إيفانكا".. فهل يفعلها ترامب؟

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور كمالا هاريس التي اختارها منافسه الديمقراطي جو بايدن لتصحبه في السباق إلى البيت الأبيض في منصب نائب الرئيس، لكنه استغل المناسبة أيضا وألمح لإمكانية أن تكون ابنته ومستشارته الحالية إيفانكا مرشحة للمنصب.

وقال ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة، أمام أنصاره خلال حملته الانتخابية، مساء الجمعة، إن السيناتور كمالا هاريس ليست مؤهلة بما يكفي لتصبح نائبة المرشح الديمقراطي للرئاسة، مضيفا أن ابنته ومستشارته إيفانكا مرشحة أفضل لمثل هذا المنصب.

وسخر ترامب، أثناء حديثه أمام التجمع الانتخابي ببلدة لندندري في ولاية نيوهامشير، من الأداء الضعيف للنائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا خلال الحملة الانتخابية لعام 2020.

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وأضاف بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، "تعلمون، أريد أن أرى أول امرأة تتولى منصب الرئيس أيضًا، لكنني لا أريد رؤية رئيسة تصل لهذا المنصب بهذه الطريقة، كما أنها ليست مؤهلة. ليست مؤهلة. إنهم جميعًا يرددون: (نريد إيفانكا)، لا ألومكم".

ويأتي هجوم ترامب على هاريس بعد يوم من اختتامه المؤتمر الحزبي الوطني، الذي تركز جزء كبير من برنامجه على إقناع الناخبين بأنه مناصر للمرأة وقضايا من أصحاب البشرة السمراء، في رسائل استهدفت الرد على تعليقاته السابقة التي اعتبرها معارضوه "عنصرية".

واكان ترامب قد أعلن أمس الجمعة إنه قبل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكدا أنها ستكون الانتخابات الأهم في تاريخ بلاده.