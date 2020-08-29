- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاجون يبدأ تقليص عدد قواته العسكرية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بدء خفض عدد القوات العسكرية في العراق بالتنسيق مع بغداد.
وكانت تقارير أمريكية أكدت أن الولايات المتحدة ستبقي على 3500 جندي في العراق فقط، للمساهمة في القضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي.
وحسب إعلان البنتاجون لم يتم تحديد رقم للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع الحكومة العراقية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد أمس الجمعة، خلال كلمته لقبول ترشيحه من الجمهوريين لسباق الرئاسة، بإنهاء ما وصفه "بالحروب التي لا نهاية لها".
والأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية ستغادر العراق دون أن يحدد جداول زمنية، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمرة الأولى في البيت الأبيض بواشنطن.
من جانبه قال الكاظمي "لا نحتاج قوات قتالية في العراق، لكننا بحاجة إلى التدريب وبناء إمكانياتنا والتعاون الأمني".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يبدأ تقليص عدد قواته العسكرية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.