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ماكرون يحذر من إعادة غلق الحدود الأوروبية لوقف كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

ماكرون يحذر من إعادة غلق الحدود الأوروبية لوقف كورونا

متابعات_ الخليج 365

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمعة" من إعادة غلق الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، قائلا إن هذا الإجراء كان غير فعال وأتي بنتائج عكسية لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وبعد يوم من قيام السلطات الفرنسية بتوسيع المناطق الحمراء لتغطية أجزاء كبيرة من جنوب فرنسا، دعا ماكرون بدلاً من ذلك إلى تنسيق أوروبي وتبني مقاربات مشتركة لمواجهة موجة ثانية من تفشي الوباء.

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وأضاف ماكرون خلال زيارته لأحد مصانع الأدوية: "إغلاق الحدود بين بلدين لا معنى له عندما تكون هناك تجمعات، ومناطق تداول نشطة كما نسميها الآن ، والتي يتم تحديدها بوضوح".

 

وحذر ماكرون من أن أوروبا بها ملايين العمال الذين يعبرون الحدود، حيث يسافر بعضهم بين منطقتين ليس بهما إصابات بالفيروس في دول مختلفة، وسيكون من "العبث" إعاقة "الحياة اليومية والاقتصادية".

 

وأوضح الرئيس الفرنسي إنه ناقش الأمر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها لمقر إقامته الصيفي في جنوب فرنسا الأسبوع الماضي، وتوقع القيام بالمزيد من الجهود بشأن هذه القضية في الأيام المقبلة.

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