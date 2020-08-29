حمدان بن محمد: الإماراتية أثبتت جدارتها في كل الميادين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المرأة الإماراتية، بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة أثبتت جدارتها في كافة الميادين، واستطاعت أن تحقق إنجازات نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وأن تكون جديرة بالثقة ضمن المناصب القيادية التي تقلّدتها، ونجحت في أداء كافة المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، كشريكة في الحياة، وركيزة لتقدم المجتمع، وعنصر مؤثر في بناء المؤسسات وإدارتها.



جاء ذلك خلال لقائه، بخريجات الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين من العنصر النسائي، اللواتي انضممن إلى أكاديمية شرطة دبي لدفعة 2016 ـ 2020، في أبراج الإمارات بدبي. وقال سموه: «نحن اليوم، وفي ميدان شرطي أمني، نفخر بتخرج النواة الأولى من الطلبة المرشحين من العنصر النسائي اللواتي أخذن على عاتقهن مسؤولية الدفاع عن الوطن والسهر على أمنه وسلامة أفراده وحماية مكتسباته».

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