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ووهان الصينية تعيد فتح المدارس الثلاثاء المقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

ووهان الصينية تعيد فتح المدارس الثلاثاء المقبل

متابعات_ الخليج 365

قالت السلطات في مدينة ووهان الصينية إنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء.

 

وتمثل ووهان بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19 وأكثر المدن تضررا بفيروس بالصين.

 

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وقالت الحكومة المحلية أمس الجمعة إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في شتى أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي. وتستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الاثنين.

 

وذكرت المدينة أنها أعدت خططا طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيرت مستويات الخطر. ونصحت الطلاب بوضع كمامات خلال الذهاب والإياب من المدرسة وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن.

 

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض.

 

ويجب على المدارس أيضا فرض قيود على التجمعات غير الضرورية وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

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