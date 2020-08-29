شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الحكومة الصينية اليوم السبت تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويعتقد أن كل المصابين أصيبوا في الخارج.

Advertisements وقد أحصت لجنة الصحة الوطنية 85022 حالة إصابة منذ بداية الوباء و4634 حالة وفاة. كما سجلت الصين 10 حالات جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض. ولا يتم إدراج الحالات التي لا تظهر عليها أي أعراض للإصابة بالفيروس في الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة في البلاد.

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