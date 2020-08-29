شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تختطف مواطنة يمنية وطفلها وترحلهما قسريا إلى جيبوتى.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديوجراف الضوء على أزمة حياة البيضانى الفتاة اليمنية التى تم ترحيلها من قطر، حيث استعرض تفاصيل التهديدات التى تواجهها بالترحيل باعتبارها جزءا من الانتهاكات القطرية ضد المرأة .

وعرض الفيديوجراف جانب من تصريحات حياة التى اتهمت فيها السلطات القطرية باختطافها إلى دولة جيبوتى قسريا .

وأشار الفيديوجراف إلى أن مأساة المواطنة اليمنية حياة البيضانى بدأت بعد طلاقها من مواطن قطرى حيث كانت تشكو من تعنيف زوجها لها ونجحت فى الحصول على حكم بحضانة طفلها وكفالته لكن السلطات القطرية تعنتت فى تنفيذ الأحكام القضائية وتواطأت مع زوجها لترحيلها رغم سوء الأوضاع الأمنية فى اليمن.

وأشار إلى أنها اتهمت السلطات القطرية باختطافها لترحيلها إلى اليمن عبر جيبوتي، حيث لفت إلى أنها الآن محتجزة فى أحد سجون جيبوتى بعد أن رفضت ترحيلها إلى اليمن خوفا على حياتها وطفلها.

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