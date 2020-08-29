وداعًا الباعة الجائلين.. تجربة جديدة أسفل كباري محور المحمودية بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

طبقت الشركات المنفذة لمشروع محور تنمية المحمودية "شريان الأمل" في الإسكندرية، والبالغ عددها 40 شركة مصرية، تجربة جديدة أسفل الكباري العلوية بطول المحور، ما يسهم في منع استغلالها من الباعة الجائلين.

وتضمنت التجربة إنشاء مراكز ومحال تجارية وأماكن لانتظار السيارات ومقار حكومية أسفل الكباري الخمسة العلوية بمحور تنمية المحمودية، الذي يمتد بطول 22.1 كيلو متر.

وتتوزع المناطق التجارية بواقع 1000 متر مربع، وجراج يسع 100 سيارة أسفل كوبري أنطونيادس، و4500 متر مربع وجراج بطاقة 270 سيارة بكوبري بشائر الخير أ، و10000 متر مربع ومنطقة جراج لـ 250 سيارة أسفل كوبري أبو سليمان.

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ويعد مشروع تنمية المحمودية أو "شريان الأمل" محورًا تنمويًا، يقوم على ردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية واستبدالها بـ 3 خطوط مواسير مدفونة.

ويسع المحور الجديد من ٦ إلى ٨ حارات مرورية في كل اتجاه، بدءًا من تقاطع كوبري الطريق الدولي بالكيلو 55 شرقًا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو ٧٧.١ غربًا.

ويضم المحور 7 كباري سيارات علوية بإجمالي أطوال 8.7 كم، هي "بشاير الخير أ، أنطونيادس، أبو سليمان، بشاير الخير ب، المطار، 14 مايو"، بالإضافة إلى 5 كباري سيارات سطحية بالقطاع المكشوف.

ويتوزع بطول المحور 22 كوبري مشاة تحمل أسماء شهداء الوطن من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب 3 أنفاق مكشوفة هي "نفق كوبري الناموس، نفق القطار القبلي، نفق القطار البحري".