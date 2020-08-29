مساحته 10 أفدنة.. مسجد الفريق عبدالمنعم رياض تحفة معمارية في قلب الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

في موقع مميز بأرض الغابة الترفيهية بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية.. علا صوت المؤذن مرددًا "حي على الصلاة" من داخل صرح إسلامي يعد تحفة معمارية هو "مسجد الفريق أول عبدالمنعم رياض".

وأطلق على المسجد الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في البداية اسم "مسجد الشهداء" قبل أن يعدل مؤخرًا ليحمل اسم الفريق أول عبدالمنعم رياض، الذي تحيي مصر ذكرى استشهاده يوم 9 مارس من كل عام.

ويقع المسجد الجديد على طريق "الإسكندرية– القاهرة" الزراعي، بجوار نادي الاتحاد السكندري، في الجهة المقابلة لمبنى ديوان محافظة الإسكندرية.

وتقدر المساحة الإجمالية للمسجد وملحقاته بـ 10.4 فدان، ما يجعله الأكبر في الإسكندرية، إلى جانب مسجدي أبو العباس المرسي والقائد إبراهيم.

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وتتوسط مسجد الفريق عبدالمنعم رياض قبة كبيرة و4 قباب صغيرة إلى جانب مأذنتين بتصميم رشيق ومرتفع، فيما زين من الداخل بزخارف إسلامية ملونة.

ويستحوذ مبنى المسجد على مساحة 2135 متر مسطح من المساحة الإجمالية، ما يسمح باستيعاب نحو 1800 مصلى، بخلاف ساحته الخارجية التي تتسع لعدد أكبر من المصلين.

ولأول مرة في الإسكندرية، يتضمن مسجد الفريق عبدالمنعم رياض الذي أشرف على بنائه الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، ممشى خاص للجنازات العسكرية بطول 75 مترًا.

ويضم المسجد 3 دور مناسبات، تسع 3500 فرد، وتتكون من 11 قاعة عزاء للرجال و11 قاعة عزاء للسيدات، فضلًا عن مباني للمخازن ودورات المياه وغيرها.

ويأتي افتتاح المسجد تزامنًا مع مساجد محور تنمية المحمودية "شريان الأمل" الذي يتضمن 14 منطقة تنموية، يضم كل منها مسجدًا يقع على مساحة 1000 متر ويسع نحو 800 مصلي.