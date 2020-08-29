بطول 22 كيلو.. مشروع محور المحمودية بالإسكندرية في أرقام- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، محور تنمية المحمودية "شريان الأمل"، والذي يساهم في حل أزمة المرور، والحد من زحف العشوائيات في الإسكندرية.

وشيد المحور المروري التنموي المتكامل على ردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية، والتي جرى استبدالها بخطوط مواسير مدفونة، لاستخدامات مياه الشرب والصرف والمياه الجوفية.

ويستعرض "الخليج 365" أرقامًا مهمة عن محور المحمودية والذي يعد أضخم مشروع قومي في الإسكندرية خلال الـ 50 عاما الماضية.

الطرق

يبلغ طول المحور 22.1 كيلو متر بدءًا من تقاطع كوبري الطريق الدولي بالكيلو 55 حتى المصب بالدخيلة الكيلو 77.1.

وينقسم المشروع إلى قطاعين الأول مغطى بطول 14.350 كيلو متر، والثاني مكشوف بطول 7.750 كيلو متر، ويرتبط محور المحمودية بباقي شوارع ومحاور الإسكندرية من خلال 12 محورًا عرضيًا.

وتبلغ أعمال الرصف والأسفلت التي جرى تنفيذها 839 ألف و225 متر مربع بطول المحور، وتقدر أعمال النيوجرسي بـ 58.550 متر طولي والبلدورات بـ 88.400 متر/ طولي.

وتمتد الأرصفة بطول 80.150 متر، فيما جرى تركيب 3300 عمود إنارة بطول المحور.

الكباري

يضم المحور 7 كباري سيارات علوية جديدة بطول 8.7 كم وهي "بشائر الخير أ، أنطونيادس، أبو سليمان، بشائر الخير ب، المطار، 14 مايو"، وجرى تنفيذ 5 كباري سيارات سطحية أخرى بالقطاع المكشوف بمحور المحمودية.

وجرى إنشاء 22 كوبري للمشاة تمتد بطول المحور، ويشمل المشروع تنفيذ 3 أنفاق مكشوفة هي "نفق كوبري الناموس، نفق القطار القبلي، نفق القطار البحري".

الترعة

2 مليون متر مكعب هي حجم كميات الطمي التي جرى رفعها من ترعة المحمودية قبل إعادة ردمها بـ 1.2 مليو متر مكعب دبش لتنفيذ المحور.

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وجرى تدبيش جانبي المجرى المائي بالقطاع المكشوف بالمحور بطول 14.350 متر، ورفع كفاءة سحارة مياه عكرة منشأة منذ عام 1920.

وكذا جرى تنفيذ خط رشح المياه الجوفية عبارة عن مواسير مثقبة قطر 500 مم بطول القطاع المغطي 14350 متر.

فرص العمل

4 مكاتب استشارية شاركت في العمل بالمشروع هي "جامعة الإسكندرية، الخطيب وعلمي، محرم باخوم، شهيب"، بعدد 80 مهندس استشاري، فيما بلغ عدد الشركات المنفذة للأعمال بالمحور حوالي 40 بإجمالي 6000 عامل ومهندس وفني.

واستخدمت 1200 معدة ثقيلة لتنفيذ المشروع، الذي يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها المشروع بالمناطق التجارية، بالإضافة لحوالي 150000 فرصة عمل غير مباشرة.

البحيرات

تنفيذ 3 بحيرات صناعية بالقطاع المغطي "المنطقة الاستثمارية" بإجمالي مسطح مائي 17.346 م2، تضم منطقة البحيرات 100 محل تجاري.

النقل العام

إنشاء 32 محطة أتوبيس بطول المحور "4 بداية ونهاية – 8 رئيسية – 20 متكررة"، وتشغيل 15 أتوبيس كهربائي عبر 3 خطوط رئيسية على محور المحمودية، ويتراوح سعر تذكرة محور المحمودية بين "5 و7 و10 جنيهات".

الاستثمار

تبلغ إجمالي مساحة الأراضي الفضاء التابعة لقطاع الأعمال العام على جانبي المحور نحو 656.000 متر مربع، و 1.5 مليون متر مربع منشآت صناعية لا تعمل بكامل طاقتها سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال يمكن الاستفادة منها في الاستثمار.

مسطحات الأراضي الفضاء الناتجة عن أعمال ردم الترعة 320 ألف متر2 منها 72 ألف متر2 جرى تشييد مناطق تنموية بها و248 ألف متر2 أراضي فضاء.

المناطق التنموية

14 منطقة تنموية جرى تشيدها بطول المحور يتضمن كل منها "مسجد وحمام سباحة وملعب رياضي ودار مناسبات ونقاط أمنية وإسعاف وخدمات".