مقتل مسجل خطر وإصابة 2 خلال سطو مسلح بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
أجهضت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، محاولة سطو مسلح على عدد من المنازل وحظائر المواشي بالوقف، وأسفرت المواجهات عن مقتل لص وإصابة 2 وضبط رابع حاول الهرب.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة الوقف، بوقوع اشتباكات بين قوات الشرطة و4 خارجين عن القانون، أثناء محاولتهم اقتحام عدد من منازل وحظائر المواشي بغرض السرقة.
وأفاد مصدر أمني أن المواجهات أسفرت عن مقتل "عبدالناصر.ع" 30 عامًا، جرى نقله لمشرحة مستشفى الوقف، وإصابة كًل من "مرعي.ع.ع" 32 عامًا، "محمد.م.ع" 34 عامًا، وضبط رابع حاول الهرب، وتمكنت قوات الشرطة والأهالي من ضبطه.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.
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