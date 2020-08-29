شرطة برلين تستعد لتظاهرة مناهضة لسياسة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

استعدت شرطة العاصمة الألمانية برلين بقوات كبيرة لمظاهرة مناهضة لإجراءات الدولة في احتواء جائحة كورونا.

وأمام بوابة براندنبورج التاريخية انتشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم العديد من سيارات الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، تيلو كالبليتس: "الليلة كانت هادئة إلى حد كبير"، مضيفا أن قوات الشرطة منتشرة في العديد من أماكن التجمهر.

وسيشارك إجمالا في هذه المهمة نحو 3 آلاف شرطي.

Advertisements

وتنظم مبادرة "كفيردينكن" (التفكير الجانبي) اليوم مسيرة طويلة ومظاهرة في العاصمة الألمانية، وسجل نحو 22 ألف شخص مشاركتهم فيها.

وكانت محكمة استئناف أيدت حكم محكمة أدنى بإلغاء الحظر الذي فرضته الشرطة على هذه المظاهرة.

وأعلنت السلطات الحظر الأسبوع الماضي بعد تفريق مظاهرة نظمها نفس المنظمين في بداية الشهر لأن المشاركين- الذين بلغ عددهم عشرات الآلاف - لم يكونوا يرتدون كمامات أو يلتزمون بالتباعد الاجتماعي.

وأكد وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، أنه يشعر بالقلق من أن الاحتجاج المقرر اليوم سوف ينتهك القواعد مرة أخرى. كما هاجم المتطرفين اليمينيين ومروجي المؤامرة.

وأقامت السلطات الحواجز في الحي الحكومي منذ أيام. وكان المتظاهرون قد تجمعوا بالفعل عند بوابة براندنبورج مساء أمس الجمعة وتظاهروا ضد سياسة كورونا.