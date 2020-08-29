رفضت أسرته زواجه.. انتحار مبيض محارة بالحبة القاتلة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

تخلص شاب من حياته بالحبة السامة؛ بعدما رفضت أسرته زواجه من فتاة يُحبها بإحدى قرى الإبراهيمية، بالشرقية.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى "الإبراهيمية" المركزي، بوصول شاب، 26 عامًا، مبيض محارة، بعزبة "دليب" بالإبراهيمية جثة هامدة.

وتبين أن المتوفى انتحر لرفض أسرته الزواج من فتاة كان قد تقدم لخطبتها، وعقد قرانه عليها، ثم انفصل عنها، وعندما حاول العودة لها مرة ثانية رفضت أسرته، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.