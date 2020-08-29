فرنسا..أكثر من 7000 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

فرنسا تفرض ارتداء الكمامة بجميع الأماكن العامة في بعض أحياء مدينة ليل

أعلنت فرنسا عن تسجيل أكثر من 7000 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أفادت المديرية العامة للصحة، الجمعة.

وحذر بيان المديرية من أن “حركة تفشي الوباء متسارعة” إذ تم تسجيل 7379 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 6111 الخميس، و5429 الأربعاء.

وهذا الرقم هو الأعلى الذي يسجل منذ بدء إجراء اختبارات كوفيد-19 على نطاق واسع.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قال في وقت سابق إن على الفرنسيين أن يتحلوا بـ”روح المسؤولية ” للحد من ارتفاع الإصابات.

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وأضاف “الدولة تتحمل قسطها من المسؤولية (…) لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء”.

وفضلت فرنسا جعل وضع الكمامات إلزامياً في جميع أنحاء العاصمة باريس والمدن الكبرى طوال الوقت اعتبارا من الجمعة تحت طائلة غرامة قدرها 135 يورو. ويطال هذا الإجراء المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية والكهربائية (السكوتر).

وبناءً على طلب مجلس المدينة، أعفي راكبو الدراجات وهواة الجري في آخر لحظة.

ووضعت 21 دائرة (من أصل مائة) في فرنسا في “المنطقة الحمراء”، بما في ذلك منطقة الألب ماريتيم (جنوب شرق) حيث يجب أن تقام المرحلتان الأوليان من سباق تور دو فرانس للدراجات، والذي يبدأ يوم السبت.

وسيبدأ السباق في نيس بدون جمهور، وعلى طول الطريق في هذه المدينة والمناطق الجبلية، سيكون وضع الكمامات إلزاميًا.