رسميا..البنتاغون يبدأ تقليص عدد قواته العسكرية في العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” رسميا، الجمعة، عن بدء خفض عدد قواتها العسكرية فى العراق.

وكانت تقارير أمريكية أكدت أن الولايات المتحدة ستبقي على 3500 جندي في العراق فقط، للمساهمة في القضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وحسب إعلان البنتاغون لم يتم تحديد رقم للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع الحكومة العراقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد أمس الجمعة، خلال كلمته لقبول ترشيحه من الجمهوريين لسباق الرئاسة، بإنهاء ما وصفه “بالحروب التي لا نهاية لها”.

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والأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية ستغادر العراق دون أن يحدد جداول زمنية، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمرة الأولى في البيت الأبيض بواشنطن.

من جانبه قال الكاظمي “لا نحتاج قوات قتالية في العراق، لكننا بحاجة إلى التدريب وبناء إمكانياتنا والتعاون الأمني”.

حسب إعلان البنتاغون لم يتم تحديد رقما للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع بغداد.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من نشر خطة تقليل عدد القوة الأميركية فى العراق. وتحدث مسؤولون أكدوا الخطة شريطة كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون أمرا لم يعلن على الملأ بعد.