ترامب يصّف متظاهري واشنطن بـ”البلطجية”

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بالتزامن مع إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة قبول ترشحه للرئاسة للمؤتمر العام للحزب الجمهوري ،الجمعة، تظاهر محتجون ضد سياسة ترامب الذي وصفهم بـ”البلطجية” .
وقال ترامب في كلمة لأنصاره في ولاية نيوهامبشير إن الأشخاص الذين كانوا يحضرون كلمته في البيت الأبيض “خرجوا أمام مجموعة من البلطجية.. لم يكونوا متظاهرين سلميين، بل كانوا بلطجية”، بحسب “رويترز”.
وتظاهر محتجون مناهضون لترامب أمام البيت الأبيض أثناء إلقاء ترامب كلمته، وأطلقوا أبواقا كان يمكن للحاضرين في البيت الأبيض سماعها.
ومثل مدن أميركية كثيرة شهدت واشنطن والشوارع القريبة من البيت الأبيض مظاهرات متكررة ضد عنف الشرطة والعنصرية منذ أن قتل رجل شرطة في منيابوليس الرجل ذي الأصل الأفريقي جورج فلويد، بالضغط بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.
وشهدت كينوشا بولاية ويسكونسن اضطرابات مدنية وأعمال عنف بعد أن أطلقت الشرطة هناك الرصاص على رجل آخر من أصل أفريقي، وأصابته أمام 3 من أولاده.
ولطالما قال ترامب إنه مرشح سيفرض القانون والنظام، وذلك في محاولته للفوز بفترة ثانية في نوفمبر.
وتجمع آلاف الأشخاص، الجمعة، في قلب العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بإنهاء العنف الذي تمارسه الشرطة ضد السود، بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي أعادت فتح الجراح العرقية في أميركا.
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