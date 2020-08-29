بؤرة كورونا تفتح أبواب مدارسها وتستأنف العام الدراسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

من المقرر أن يعود التلاميذ في مدينة ووهان الصينية، الثلاثاء القادم إلى المقاعد الدراسية، بعدما اضطروا إلى التعلم عن بعد طيلة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الحكومة المحلية، الجمعة، إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب، عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي.

كما تستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الاثنين.

وذكرت المدينة أنها أعدت خططا طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيرت مستويات الخطر، ونصحت الطلاب بوضع الكمامات خلال الذهاب والإياب من المدراس، وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن.

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وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض.

ويجب على المدارس أيضا فرض قيود على التجمعات غير الضرورية، وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان، بإقليم هوبي، وسط الصين، خلال أواخر 2019، ثم تفشى في باقي مناطق العالم وتحول إلى جائحة أصابت أكثر من 3 ملايين شخص.

في غضون ذلك، قامت المؤسسات التعليمية بتعقيم كافة الفصول، لأجل وقاية التلاميذ من عدوى محتملة، كما تم الإبقاء على مسافة الأمان بين الطاولات.