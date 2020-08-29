بعد إنقاذها عشرات المهاجرين.. سفينة إنسانيّة تطلق نداء استغاثة في المتوسط

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

بعد قيامها بإنقاذ العشرات من المهاجرين خلال يومين من عرض البحر المتوسط، أعلنت سفينة “لويز ميشيل” الإنسانية طلبها للمساعدة الفورية عبر إطلاقها نداء استغاثة.

وقال المسؤولون عن سفينة “لويز ميشيل” التي استأجرها فنّان الشارع البريطانيّ بانكسي، في تغريدة على تويتر، إنّ السفينة أنقذت الجمعة 130 مهاجراً على متن زورق مطّاطي كان على وشك الغرق بعدما تسرّبت إليه المياه، ليرتفع بذلك عدد المهاجرين على متنها إلى 219 مهاجراً، في حين لا يزيد عدد أفراد الطاقم عن عشرة أشخاص.

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وبحسب التغريدة، فإنّ أحد المهاجرين توفّي على متن القارب المطّاطي.

وأضاف المسؤولون على تويتر “نحن في حاجة إلى مساعدة فوريّة. هناك شخص واحد ميت على متن القارب. والآخرون يُعانون من حروق الوقود ومكثوا أيّاماً عدّة في البحر وهم الآن في منطقة بحث وإنقاذ تابعة للاتّحاد الأوروبي”.

وأكّدت السفينة أنّها “تبحث الآن عن ميناء آمن لإنزال الركّاب أو نقلهم إلى سفينة لخفر سواحل أوروبا”.

ووفقاً لموقع “مارين ترافيك” الإلكتروني المتخصّص في تعقّب مواقع السفن فإنّ سفينة “لويز ميشيل” كانت راسية صباح السبت في عرض البحر على بُعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.