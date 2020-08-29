كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا حول العالم.. 25 مليون إصابة و83 ألف وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بأن أكثر من 24.61 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 832804 أشخاص توفوا بسبب الوباء.

ووفقًا لإحصاء "رويترز"، تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت القائمة مسجلة 180859 حالة وفاة و5 ملايين و885178 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 118649 حالة وفاة و3 ملايين و 761391 حالة إصابة.

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وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 61529 حالة وفاة وثلاثة ملايين و 387500 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 16914 حالة وفاة و980405 حالات إصابة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.