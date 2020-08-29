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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر وصرواح بمأرب والان مع التفاصيل
السبت 29 أغسطس 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 29/آب/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديريتي مجزر وصرواح غربي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي
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