شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مقربين من زعيم المليشيا في جبهة صعدة والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020 اعترفت ميليشيا الحوثي بمصرع قيادي بارز جديد مقرب من زعيمها عبدالملك الحوثي، جراء المواجهات المستمرة مع القوات الحكومية مسنود من مقاتلات التحالف العربي في عدد من الجبهات.

ونعت الميليشيا الحوثية مصرع القيادي المدعو "عبدالمنعم المغربي"، دون أن تحدد كعادتها مكان مصرعه. Advertisements مصدر عسكري ميداني كشف أن القيادي الحوثي قُتل مع عدد من مرافقيه في المعارك الدائرة بجبهة الجوف. وأوضح المصدر أن المغربي أحد المقربين من عبدالملك الحوثي وكان يقود عناصر الميليشيا في جبهتي ميدي وحيران بمحافظة حجة خلال السنوات الماضية. وقد كلّفه مؤخرا زعيم المليشيا بالمشاركة في قيادة المعارك بجبهة الجوف حيث لقي مصرعه مع مرافقيه

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