إجراء استثنائي في اليابان لاختيار خليفة شينزو آبي

السبت 29 أغسطس 2020

أجبرت الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حزبه على القيام بإجراء استثنائي لاختيار خليفته "في أسرع وقت".



ويعتزم الحزب الديمقراطي الحر الحاكم انتخاب خلف لشينزو آبي، في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، طبقا لوكالة كيودو للأنباء السبت.

ويتعين على الحزب عادة إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها، ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية "في أسرع وقت ممكن" بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطي الحر المحلية.

ومن المؤكد عمليا أن يصبح رئيس الحزب رئيسا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

وقالت وكالة كيودو، إن السيناريو الرئيسي هو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر، في حين قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ الثلاثاء المقبل.

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ويمثل إعلان آبي استقالته، نهاية شغله للمنصب وبداية سباق يستمر أياما ليحل شخص محل أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة.

وجاءت استقالة آبي بعد تفاقم إصابته بالتهاب القولون التقرحي الذي يعاني منه منذ سنوات.

وامتنع آبي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته.

وأشار وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا إلى اعتزامهما ترشيح نفسيهما، في حين يعد يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء ووزير الدفاع تارو كونو من بين المرشحين المحتملين.

ونقلت كيودو عن تارو آسو نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق وهو أيضا وزير مالية آبي إنه لا يعتزم الانضمام إلى سباق خلافته