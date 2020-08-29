ولي عهد أبوظبي يشيد بفترة قيادة رئيس الوزراء الياباني

السبت 29 أغسطس 2020

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، بفترة قيادة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر تويتر، "في فترة قيادة صديقي العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني ازدهرت العلاقات الإماراتية اليابانية وبلغت آفاقاً استراتيجية جديدة".

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وتابع ولي عهد أبوظبي، قائلًا: "رئيس الوزراء الياباني كانت له مساهمات دولية هامة لجعل العالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، وتمنياتنا له بالصحة والتوفيق بمحطته القادمة".

وأمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الياباني، أنه يعتزم الاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ مدة قياسية، في خطوة لم تكن متوقعة ستطلق سباقا على القيادة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن آبي في مؤتمر صحفي أنه يعاني نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى، وقال إنه يشعر بأنه لم يعد قادرا على مواصلة العمل في منصب رئيس الوزراء.