شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 24.61 مليون حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 180859 حالة وفاة وخمسة ملايين و885178 حالة إصابة .
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 118649 حالة وفاة وثلاثة ملايين و 761391 حالة إصابة. وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 61529 حالة وفاة وثلاثة ملايين و 387500 حالة إصابة.
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