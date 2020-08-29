اخبار العالم

برنت يغلق على ارتفاع والخام الأميركي ينخفض مع انتهاء إعصار لورا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أغلقت أسعار النفط، السبت، بشكل متباين حيث أغلق برنت على ارتفاع بينما اغلق الخام الأميركي على انخفاض بعد انتهاء اعصار لورا.
واوقفت الشركات النفطية الاميركية قبيل وصول اعصار لورا معظم انتاجها وبواقع 84% من إنتاج الحقول البحرية في خليج المكسيك و إخلاء 310 من منشآت النفط البحرية، إلى جانب وقف حوالي 60.9٪ من إنتاج الغاز الطبيعي.

واعطى هذا الايقاف فسحة امام خام برنت والخامات الاخرى لترتفع وتحقق مكاسب اسبوعية 1.5% .

وانخفضت اسعار غرب تكساس الوسيط تحميل شهر تشرين الاول عند الاغلاق 8 سنتات إلى 42.96 دولاراً للبرميل، وارتفع خام برنت تحميل تشرين الاول 27 سنتا الى 45.04 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن اجتاح الإعصار لورا قلب صناعة النفط بالولايات المتحدة في لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق لتبدأ الشركات استئناف الأنشطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنت يغلق على ارتفاع والخام الأميركي ينخفض مع انتهاء إعصار لورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا