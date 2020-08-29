أغلقت أسعار النفط، السبت، بشكل متباين حيث أغلق برنت على ارتفاع بينما اغلق الخام الأميركي على انخفاض بعد انتهاء اعصار لورا.
واعطى هذا الايقاف فسحة امام خام برنت والخامات الاخرى لترتفع وتحقق مكاسب اسبوعية 1.5% .
وانخفضت اسعار غرب تكساس الوسيط تحميل شهر تشرين الاول عند الاغلاق 8 سنتات إلى 42.96 دولاراً للبرميل، وارتفع خام برنت تحميل تشرين الاول 27 سنتا الى 45.04 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن اجتاح الإعصار لورا قلب صناعة النفط بالولايات المتحدة في لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق لتبدأ الشركات استئناف الأنشطة.
كانت هذه تفاصيل خبر برنت يغلق على ارتفاع والخام الأميركي ينخفض مع انتهاء إعصار لورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.