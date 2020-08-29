برنت يغلق على ارتفاع والخام الأميركي ينخفض مع انتهاء إعصار لورا

واوقفت الشركات النفطية الاميركية قبيل وصول اعصار لورا معظم انتاجها وبواقع 84% من إنتاج الحقول البحرية في خليج المكسيك و إخلاء 310 من منشآت النفط البحرية، إلى جانب وقف حوالي 60.9٪ من إنتاج الغاز الطبيعي.واعطى هذا الايقاف فسحة امام خام برنت والخامات الاخرى لترتفع وتحقق مكاسب اسبوعية 1.5% .

وانخفضت اسعار غرب تكساس الوسيط تحميل شهر تشرين الاول عند الاغلاق 8 سنتات إلى 42.96 دولاراً للبرميل، وارتفع خام برنت تحميل تشرين الاول 27 سنتا الى 45.04 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن اجتاح الإعصار لورا قلب صناعة النفط بالولايات المتحدة في لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق لتبدأ الشركات استئناف الأنشطة.