عرعرة: انتشال شخص سقط داخل بئر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شخص للسقوط داخل بئر عميقة في بلدة عرعرة بمنطقة وادي، فجر اليوم السبت، فيما لم تتضح الأسباب بعد.

واستدعيت طواقم الإنقاذ إلى المكان، وعملت على تخليص العالق بعد تعرضه للسقوط في بئر بعمق عشرات الأمتار.

واستغرقت عملية انتشال العالق عدة ساعات، إذ وصلت طواقم طبية إلى المكان فيما لم تتضح حالته بعد.