القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شخص للسقوط داخل بئر عميقة في بلدة عرعرة بمنطقة وادي، فجر اليوم السبت، فيما لم تتضح الأسباب بعد.
واستدعيت طواقم الإنقاذ إلى المكان، وعملت على تخليص العالق بعد تعرضه للسقوط في بئر بعمق عشرات الأمتار.
واستغرقت عملية انتشال العالق عدة ساعات، إذ وصلت طواقم طبية إلى المكان فيما لم تتضح حالته بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر عرعرة: انتشال شخص سقط داخل بئر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.