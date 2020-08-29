حالة الطقس: درجات حرارة مرتفعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نتيجة هبوب رياح شديدة الحرارة، اليوم السبت، وتسود أجواء حارة الى حارة جدًا في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات إلى نهايتها في الجبال المتوسطة وعالية الارتفاع، وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصًا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.
وتبقى البلاد، يوم غد الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة مع ارتفاع طفيف آخر، وتسود أجواء قائظة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات إلى نهايتها في الجبال المتوسطة وعالية الارتفاع، وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصًا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.
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