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أوروبا تتجه لمعاقبة تركيا لردع أطماعها في شرق المتوسط

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 29 أغسطس 2020

كشف أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي امس النقاب عن أن الاتحاد يعد عقوبات ضد تركيا يمكن مناقشتها في القمة القادمة للتكتل سبتمبر/ أيلول المقبل، كطريقة للرد على النزاع في شرق البحر المتوسط مع اليونان.

 

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، والاتحاد الأوروبي سيركز على كل ما يتعلق "بالأنشطة التي نعتبرها غير قانونية". 

 

وفي وقت سابق الجمعة، هدد الاتحاد الأوروبي، تركيا بمزيد من العقوبات بسبب التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط. 

 

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وأكد الاتحاد، عقب مشاورات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين، ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة أولا، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية. 

 

وكانت اليونان طالبت بضرورة التصدي للأطماع التركية في المتوسط، وتصعيد مماثل في رد الفعل الأوروبي.

 

 

وتصاعدت حدة التوترات بين تركيا واليونان بعدما أرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط هذا الشهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها "غير قانونية".

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