اخبار العالم

هيئة الصحة في دبي تزود مستشفى راشد بأحدث أجهزة الإنعاش

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحة في دبي تزود مستشفى راشد بأحدث أجهزة الإنعاش والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن اقتناء مستشفى راشد لـ«جهاز تحسين جودة الإنعاش» وهو الأحدث عالمياً في مجال الإنعاش القلبي والرئوي، لتكون الهيئة من بين المؤسسات الثلاث الأولى في استخدام هذا الجهاز المتقدم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول مؤسسة صحية حكومية على مستوى الدولة.

 

ويُعد الجهاز إحدى التقنيات المبتكرة نحو الأتمتة والابتكار في التدريب الطبي الذكي، كونه يقدم حالات واقعية للمرضى من خلال محاكاة إلكترونية وذكية، بهدف إنقاذ مزيد من أرواح من يتعرضون لأزمات قلبية ورئوية خطرة. كما أنه يمكن الهيئة من التحوّل الذكي في برامج الإنعاش القلبي.

Advertisements

 

ويسهم الجهاز الجديد في تعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية وتجديد مهارات الإنعاش القلبي الرئوي لديهم في وقت لا يتعدى 15 دقيقة، مما يؤدي إلى نتائج أفضل للمرضى.

 

وأكد المدير العام للهيئة، حميد محمد القطامي، أن استحواذ «صحة دبي» على أفضل التقنيات الطبية، يهدف إلى رفع معدلات سلامة المرضى ومأمونية التعامل الطبي معهم، وتمكين الكوادر الطبية والطبية المساندة والفنية في الهيئة من تطوير مهاراتهم وابتكار أساليب جديدة للعلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الصحة في دبي تزود مستشفى راشد بأحدث أجهزة الإنعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا