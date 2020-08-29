كولومبيا تشكر الإمارات لتعهدها بإرسال نصف مليون لقاح معتمد لكورونا مستقبلاً

السبت 29 أغسطس 2020

نقلت مارتا لوسيا نائبة رئيس جمهورية كولومبيا تحيات ايفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا و حكومة بلاده إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.



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و تقدمت نائبة الرئيس الكولومبي ببالغ الشكر و التقدير للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الامارات لبلادها لمواجهة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” إلى جانب تعهد الإمارات مستقبلا بإرسال نصف مليون لقاح معتمد لـ”كوفيد-19″ .. و ثمنت المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الامارات لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها دول العالم كافة لاحتواء تداعيات الفيروس.

و بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع مارتا لوسيا خلال الاتصال الهاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطوير التعاون المشترك في مجالات الصحة وفرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.