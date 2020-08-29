26.3 % من فحوصات فيروس كورونا إقليمياً أنجزتها دولة الإمارات

السبت 29 أغسطس 2020

كشفت آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن دول إقليم شرق المتوسط سجلت أمس 12 ألفاً و245 إصابة جديدة بفيروس «كوفيد 19» ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى مليون و878 ألف إصابة، بينما سجلت 308 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 49 ألفاً و883 حالة وفاة، في حين تم شفاء مليون و603 آلاف حالة بنسبة 85.3% من إجمالي المصابين، وفقا للبيان.



وأظهرت البيانات أن دول إقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة عربية إلى جانب إيران وباكستان وأفغانستان أجرت خلال الفترة الماضية حوالي 25 مليوناً و850 ألف فحص لكشف فيروس «كوفيد 19» نفذت الإمارات منها أكثر من 26.3% من إجمالي فحوصات دول الإقليم بواقع 6.8 ملايين فحص حتى الآن، فيما بلغ معدل الإصابات في الإقليم 257 إصابة لكل 100 ألف من السكان.

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ووفقاً للمنظمة الدولية، فإن أكثر الدول تسجيلاً لإصابات «كورونا» المستجد في الإقليم كانت في إيران بواقع 367 ألفاً و796 إصابة وتسجيل 21 ألف حالة وفاة، يليها السعودية بواقع 311 ألفاً و855 إصابة، وتسجيل 3 آلاف و785 حالة وفاة، ثم باكستان بتسجيل 295 ألفاً و53 إصابة و6 آلاف و283 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائيات، فإن من بين الدول الأكثر إصابة في الإقليم كانت العراق التي سجلت 219 ألفاً و465 إصابة، و6 آلاف و740 حالة وفاة، ومصر بتسجيل 98 ألف إصابة و5 آلاف و342 حالة وفاة، وسلطنة عمان بواقع 85 ألف إصابة وحوالي 650 حالة وفاة، والكويت بتسجيل 82 ألفاً و945 إصابة و522 حالة وفاة، والإمارات 68 ألفاً و511 إصابة و378 حالة وفاة، والمغرب 57 ألف إصابة وألف حالة وفاة، ثم البحرين بتسجيل 50 ألفاً و756 إصابة و188 حالة وفاة. ووفقاً للبيانات، فإن اليمن وسوريا والصومال والأردن وجيبوتي سجلت حتى الآن أقل المعدلات من الإصابات بـ(كوفيد 19).