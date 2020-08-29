شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تسجل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:07 صباحًا, 29 أغسطس 2020 م المناطق - واس قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت تسع حالات إصابات مؤكدة جديدة يوم الجمعة وكانت كل الحالات وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل عشر حالات إصابة دون ظهور أعراض عليها اليوم، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85022 حالة و ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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