شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علاوة على خمس وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 19 ألفا و400 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 321 حالة وفاة.

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