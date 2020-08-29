الرافدين: صرف رواتب منتسبي بعض مديريات الداخلية في بغداد والمحافظات الكترونياً

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن توزيع رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات عن طريق بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، إنه "تم صرف رواتب منتسبي مديريات (مقر الوزارة - الأدلة الجنائية- المعهد العالي- الرد السريع-شرطة ميسان- مكتب المعلومات المركزية- حرس الحدود- وكالة الاستخبارات-جوازات ميسان-شرطة بغداد-شرطة بابل-مرور ميسان-شؤون الجنسية-احوال بغداد الرصافة- شرطة النجدة بغداد-احوال ميسان".



وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بإمكان المنتسبين التوجه الى استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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