قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، السبت، إن العراق سيشهد "هجمة جديدة" لكورونا خلال فترة التقلبات الموسمية، وفيما أشار إلى انخفاض الوفيات جراء الفايروس بنسبة 3%، أكد أن هزيمة الفايروس طبياً لا تتم الا بوجود اللقاح أو الاستمرار لحين الوصول للمناعة الجماعية. يتبع...



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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن انخفاض الوفيات بكورونا بنسبة 3% وتتحدث عن 'هجمة جديدة' للفايروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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