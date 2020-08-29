الهجرة: ملتزمون بصرف منحة المليون و500 ألف دينار للعائدين من النزوح

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، التزامها بصرف منحة المليون و500 ألف دينار للعائدين من النزوح، مشيرةً إلى المباشرة بالعمل على تأهيل 300 دار متضرر بالعمليات العسكرية و"الإرهابية" في الأنبار.
وأضاف جهاكير في حديث لصحيفة "الصباح" الحكومية، إن "الوزارة ملتزمة بصرف منحة المليون و500 ألف دينار للعائدين من النزوح، وهو بحد ذاته كان تحدياً للوزارة لأن المبلغ لم يتم تأمينه كتخصيص مالي للعائدين".
وبين، أن "الوزارة فتحت العديد من المسارات بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاعادة بناء الدور التي تضررت بالعمليات العسكرية او الارهابية وقد بوشر العمل على تأهيل 300 دار سكنية في المرحلة الاولى في محافظة الانبار، وهناك مشروع لاعادة تأهيل 1300 دار سكنية متضررة، قسم منها تسلم على شكل مبالغ بدل تأهيل لاصحابها تصل الى 960 دولارا او تأهيل الدور".
وفي السياق، أشار جهاكير إلى "عودة 100 أسرة ضمن مشروع التأهيل في محافظة نينوى من مخيمات السلامية الى مناطقها كوجبة اولى".
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