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إعادة فتح المدارس في بؤرة تفشي كورونا بالصين

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أعلنت السلطات في مدينة ووهان، بؤرة تفشي جائحة وأكثر المدن تضررا بالفايروس في الصين، أنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء.
وقالت الحكومة المحلية، إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في شتى أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي، كما تستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الاثنين، بحسب رويترز.

وذكرت المدينة أنها أعدت خططا طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيرت مستويات الخطر.

ونصحت سلطات المدينة الطلاب بوضع كمامات خلال الذهاب والإياب من المدرسة وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن، بحسب "سبوتنك".

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض. ويجب على المدارس أيضا فرض قيود على التجمعات غير الضرورية وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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