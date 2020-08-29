إعادة فتح المدارس في بؤرة تفشي كورونا بالصين

أعلنت السلطات في مدينة ووهان، بؤرة تفشي جائحة كورونا وأكثر المدن تضررا بالفايروس في الصين، أنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء.
وذكرت المدينة أنها أعدت خططا طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيرت مستويات الخطر.
ونصحت سلطات المدينة الطلاب بوضع كمامات خلال الذهاب والإياب من المدرسة وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن، بحسب "سبوتنك".
وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض. ويجب على المدارس أيضا فرض قيود على التجمعات غير الضرورية وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.
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