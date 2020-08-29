ترامب يشيد بـ"صديقه" رئيس الوزراء الياباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي أعلن في وقت سابق عزمه على الاستقالة من منصبه لأسباب صحية.

وقال الرئيس الأمريكي على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في طريق عودته من تجمّع انتخابي في نيو هامبشر "أريد أن أعبر عن فائق احترامي لرئيس الوزراء شينزو آبي، وهو صديق عظيم لي".

وأضاف ترامب الذي التقى آبي في مناسبات عدة منذ تسلّمه السلطة عام 2016 "لقد كانت لدينا علاقة رائعة، وأنا أشعر بسوء شديد" حيال قرار آبي الاستقالة.

وأعلن آبي، أمس الجمعة، أنه يعتزم الاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ مدة قياسية، في خطوة لم تكن متوقعة ستطلق سباقا على القيادة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن آبي في مؤتمر صحفي أنه يعاني نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى، وقال إنه يشعر بأنه لم يعد قادرا على مواصلة العمل في منصب رئيس الوزراء.