معارض تركي يتهم صهر الرئيس بتدمير الاقتصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، إن السبب الرئيسي فيما تعانيه تركيا وشعبها، هو النظام الحاكم بزعامة، رجب طيب أردوغان، وصهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق.



جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الخميس، وتابعته "العين الإخبارية".

وأضاف داود أوغلو قائلا: "نحن نتحدث عن وزير الخزانة والمالية، نتحدث عن نظام الحكومة الرئاسي، وسعر صرف الدولار الذي تركناه عند 2.80 ليرة، يحاولون الحفاظ عليه بصعوبة عند 7 ليرات تركية، ويعتبرون هذا كما لو أنه إنجاز!".

وتابع في السياق نفسه قائلا: "التضخم يأكل جيب الأمة مثل الوحش، ثم يخرج هذا الوزير ويقول ما علاقتنا بالدولار؟ لدينا تجارة مع الدولار يا سيادة الوزير، والدين العام كله بالدولار".

على الصعيد ذاته ذكرت الصحيفة نفسها، أن وزارة الخزانة والمالية التركية لجأت إلى اقتراض 3 مليارات دولار من السوق المحلي، ليرتفع إجمالي الاقتراض بالعملة الأجنبية من السوق المحلي خلال الشهر الأخير إلى 9 مليارات دولار.

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وذكرت صحيفة سوزجو أن إجمالي ما اقترضته الخزانة من السوق المحلي خلال الشهر الأخير بلغ 9 مليارات دولار، مشيرة إلى اقتراض الخزانة 13.9 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وهو أعلى معدلات اقتراض بالعملة الأجنبية من السوق المحلية على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة كذلك أنه خلال الفترة بين عامي 2011 و2017 لم تلجأ الخزانة إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية من السوق المحلية، غير أن هذا الوضع تغير عام 2018، حيث اقترضت 700 مليون يورو و100 مليون دولار وارتفعت هذه النسبة عام 2019 إلى 5.1 مليار يورو و100 مليون دولار لتواصل النسبة الارتفاع في عام 2020 مسجلة 2.9 مليار يورو و13.9 مليار دولار.

وكانت الخزانة تخطط لاقتراض 19 مليار ليرة من السوق المحلية عبر ست مناقصات مقابل سداد ديون محلية بقيمة 28.1 مليار ليرة خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، لكن الوضع تغير وقامت باقتراض 57.7 مليار ليرة عبر ست مناقصات من بينها 43.8 مليار ليرة باقتراض محلي من فئة عملتين أجنبيتين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اقترضت الخزانة 6 مليارات و28.9 مليون ليرة خلال مناقصتي سندات مختلفتين.

يأتي ذلك في ظل عجز بموازنة تركيا بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية.

ووزارة الخزانة والمالية التركية قالت في بيان إنه في 26 أغسطس/ آب الجاري تم طرح سندات حكومية من فئة الدولار بقيمة 3 مليارات دولار عن طريق البيع المباشر على أن يتم سداد قسيمة بنحو 1.87% منها خلال ستة أشهر والانتهاء من سداد قيمتها الإجمالية بحلول 25 أغسطس/ آب 2023