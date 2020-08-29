صحيفة خليجية تشيد بجهود دولة الإمارات:عون للأشقاء في الشدّة والرخاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

الإمارات النابضة بالخير والعطاء عون للأشقاء في الشدّة والرخاء. ومن خلال ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، تقوم بمبادرات متواصلة تجاه الأشقاء في اليمن لبلسمة جراحهم وتطبيع أوضاعهم المعيشية في ظل الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على البلاد وشعبها، وفقا للبيان.



ومن مبادرات «الهلال» الهامة، محاربة العطش وتوفير مصادر المياه، حيث نفذت الهيئة خلال السنوات الماضية مشروعات كثيرة في مجال إمدادات المياه للمناطق والمحافظات اليمنية التي تعاني شحاً في هذا المرفق الحيوي، واستفاد منها مئات الآلاف في المناطق الجبلية والصحراوية، على حدّ سواء.

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هذه المبادرات تتمّ بتوجيهات من القيادة الرشيدة، التي تحرص على اليمنيين وتتطلّع لتحسين أوضاعهم وتقديم الدعم الإنساني لهم، تماماً كما تحرص على سلامتهم وأمنهم. هذا العطاء يأتي في ظل وقف العديد من المؤسسات الإنسانية الإقليمية والعالمية مشاريعها وبرامجها في البلاد، بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي.

فضلاً عن المخاوف المرتبطة بتفشّي فيروس «كورونا» المستجدّ «كوفيد 19». لكن «الهلال»، وبسبب إيمانها العميق بضرورة الوقوف إلى جانب الأشقاء في الشدائد، تحرص على تعزيز مشروعاتها في المجالات كافة، فضلاً عن تصميمها على الوصول إلى المناطق النائية، التي لم تصل إليها أي منظمة إنسانية منذ سنوات.

اليمن الشقيق الذي يئن تحت وطأة الانقلاب الحوثي، بحاجة إلى الدعم، لذا تحرص الإمارات على توسيع مشاريعها وإنجازها في زمن قياسي، رغم التحديات التي تواجهها الساحة اليمنية؛ لأنها تعلم مدى حاجة الأهالي لهذه المشاريع، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في رفع معاناتهم، في التزام قوي بتعزيز الخدمات الأساسية في اليمن، من خلال خطة تنموية شاملة، تلبي احتياجات الأشقاء في المجالات كافة.