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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة الصحة في دبي تزود مستشفى راشد بأحدث أجهزة الإنعاش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت هيئة الصحة في دبي عن اقتناء مستشفى راشد لـ«جهاز تحسين جودة الإنعاش» وهو الأحدث عالمياً في مجال الإنعاش القلبي والرئوي، لتكون الهيئة من بين المؤسسات الثلاث الأولى في استخدام هذا الجهاز المتقدم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول مؤسسة صحية حكومية على مستوى الدولة.
ويُعد الجهاز إحدى التقنيات المبتكرة نحو الأتمتة والابتكار في التدريب الطبي الذكي، كونه يقدم حالات واقعية للمرضى من خلال محاكاة إلكترونية وذكية، بهدف إنقاذ مزيد من أرواح من يتعرضون لأزمات قلبية ورئوية خطرة. كما أنه يمكن الهيئة من التحوّل الذكي في برامج الإنعاش القلبي.
ويسهم الجهاز الجديد في تعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية وتجديد مهارات الإنعاش القلبي الرئوي لديهم في وقت لا يتعدى 15 دقيقة، مما يؤدي إلى نتائج أفضل للمرضى.
وأكد المدير العام للهيئة، حميد محمد القطامي، أن استحواذ «صحة دبي» على أفضل التقنيات الطبية، يهدف إلى رفع معدلات سلامة المرضى ومأمونية التعامل الطبي معهم، وتمكين الكوادر الطبية والطبية المساندة والفنية في الهيئة من تطوير مهاراتهم وابتكار أساليب جديدة للعلاج.
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