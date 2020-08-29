شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف أسرار الظهور الأخير لإبراهيم منير على شاشة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية على الظهور الأخير لإبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية عبر قناة الجزيرة.

قال النجار: "أولا إبراهيم منير لا يملك حاليا من أمر نفسه شيئا ولا حتى من أمر التنظيم الدولى الذى لم يعد هو من يديره ويتحكم فى خيوطه كما كان فى الماضي"

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وأضاف: "التنظيم الدولى للإخوان تغيرت تماما هيكلة قيادته وصار أردوغان هو قائده ومديره الفعلى وهو من يحدد ويقرر ماذا على جماعة الإخوان أن تفعله وماذا عليها أن تمتنع عنه"

وتابع: "لا يستطيع إبراهيم منير الإفصاح عن أى خطوة مستقبلية وعن كيفية تعامل الجماعة مع النظام المصرى أو غيرها من القرارات الكبيرة، لأن هذه الملفات فى يد قائد التنظيم الدولى الفعلى للإخوان وهو أردوغان وهو من يقرر وفق مصالح تركيا وحساباتها بالنظر للصراع الدائر فى المنطقة هل ترضخ جماعة الإخوان وتعترف بالنظام المصرى وتنهى تمردها وتحريضها ضده أم لا.. وجواب منير ليس لأنه صاحب قرار بل لأنه عاجز عن اتخاذ أى قرار لأنه لم يعد صاحبه"