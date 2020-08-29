شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التدريب بـ"الإعلاميين" يؤكد مهمة الإعلام فى تكوين شخصية الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن الإعلام قوة ضرورية لبناء الإنسان وتكوين شخصيته وأن هذا لن يتأتى إلا باستراتيجية إعلامية تراعى التحديات الثقافية والتطور الهائل فى وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة.

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وأضاف عدلى فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن الاستراتيجية لابد أن تضع على رأس أولوياتها رفع الوعى لدى المواطن بالتحديات التى تواجه الوطن وتتطلب التكاتف الثقافى والمعرفى لمواجهة الحروب الجديدة التى تستخدم الإعلام كأحد أدوات الحروب وتغييب الوعى ونشر الأكاذيب والأخبار غير الصحيحة.

واعتبر عدلى أن إستراتيجية بناء الإنسان تبدأ من الأسرة ثم من المدرسة ثم يأتى الإعلام ليقدم الفكر التوعوى التنويرى التثقيفى لبناء إنسان نافع لمجتمعه وانسان ايجابى تكون وسائل الإعلام هى المحرك الأساسى فى ارتباطه بوطنه وبقضاياها اعلام يقرب لا يفرق اعلام يبنى ولا يهدم اعلام يعطبى الامل ويقدم النماذج الايجابية المشرفة والقدوة فى المجتمع ومن هنا يأتى أهمية بناء الإنسان إعلامياً وثقافيا وتنويريا.الإعلام قوة ضرورية لبناء الإنسان وتكوين شخصيته.