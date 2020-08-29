حصيلة وفيات كورونا في أستراليا تتجاوز 600.. وعلامات على تباطؤ العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني- (د ب أ):

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أستراليا 600 وفاة اليوم السبت، بينما أشاد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا- الأكثر تضررا- بعلامات التباطؤ في الإصابات.

وسجلت ولاية فيكتوريا، مركز تفشي فيروس كورونا في أستراليا حاليا، 94 إصابة جديدة اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي يقل فيها عدد الحالات اليومية عن 100 حالة منذ يوليو.

كما سجلت فيكتوريا 18 حالة وفاة خلال الليل، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في الولاية إلى 513 والعدد الوطني للوفيات إلى 601. وكان معظم الذين لقوا حتفهم من كبار السن.

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وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إن انخفاض أعداد الإصابات "دليل واضح" على أن الإغلاق الصارم في مدينة ملبورن عاصمة الولاية كان ناجحا، لكنه أصر على أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود على التجمعات والكمامات الإجبارية في الهواء الطلق وحظر التجول الليلي.

وتابع للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم السبت "لا يزال يتعين علينا رؤية أيام أخرى من تراجع هذه الأرقام، ونريد أن تنخفض إلى رقم منخفض للغاية، أقل رقم يمكننا الوصول إليه."

وأضاف أندروز أن استراتيجية الولاية ناجحة "ولهذا السبب يمكن للناس أن يشعروا بالتفاؤل والثقة".