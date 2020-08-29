"كورونا" في 24 ساعة| تراجع طفيف للإصابات في مصر.. ومعلومات عن لقاح "موديرنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 25 حالة جديدة.

ووجهّت وزارة الأوقاف، خالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، أن العالم كله في تحدٍ كبيرٍ لمواجهة فيروس "كورونا"؛ لأنه فيروس غير عادي وغير طبيعي.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

تراجع طفيف.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الجمعة

السودان: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات عدوى كورونا

أستاذ بجامعة نيويورك: 60% من مصابي كورونا لا يشعرون بأي أعراض

النمسا تتعهد بعدم إغلاق حدودها مع إيطاليا رغم كورونا

دراسة: "كورونا" ينتقل بين الشقق السكنية عبر المراحيض ومواسير الصرف

العراق تسجل 4177 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

ميركل: لا أخضع لاختبارات دورية للكشف عن كورونا

الأوقاف: المساجد شهدت تعقيمًا مستمرًا منذ قرار عودة "صلاة الجمعة"

لا مخالفات في صلاة الجمعة.. الأوقاف: شكرًا لوعي الشعب المصري

"الصحة السعودية":تسجيل 1069 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

أمريكا: إصابات كورونا ترتفع إلى 87ر5 مليون والوفيات تقترب من 181 ألفا

دراسة: مسيلات الدم تزيد من فرص النجاة من كورونا

الحكومة تحسم الجدل حول السماح بعقد المؤتمرات الرسمية دون قيود احترازية

لماذا يصاب الرجال بفيروس كورونا أكثر من النساء؟.. دراسة تفسر

الحكومة تنفي إغلاق المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل مصابي كورونا

عمدة موسكو: سنهزم فيروس كورونا في غضون ستة أشهر

بعد استجابة كبار السن له.. كل ما تريد معرفته عن لقاح "موديرنا"

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لفيروس "كورونا"

اكتشاف فيتامين يمنع تكاثر فيروس "كورونا"

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