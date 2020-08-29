فقد بصره ولعب ببصيرته.. طبيب كفر الشيخ يقود ضربة بداية مباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
قاد الدكتور محمود سامي قنيبر، طبيب كفر الشيخ فاقد بصره، خلال عمله بعلاج مصابي فيروس كورونا، الجمعة، ضربة البداية لأول مباراة في دورة رياضية، تجرى إقامتها في مدينة بلطيم، تحت عنوان "شكرا أطباء مصر".
وشهدت أعمال افتتاح الدورة تكريم ياسين متولي، المحامي، ومنظم الدورة، للطبيب فاقد بصره، و 12 طبيبا آخرين، جراء جهودهم لعلاج مصابي فيروس كورونا، وعلاج المصابين بالأمراض المختلفة.
وأكد منظم الدورة ياسين متولي، المحامي، لمصراوي، أن الدورة الرياضية جرى تنظيمها خصيصا دعما وحبا لأطباء مصر، نظير جهودهم في علاج المصابين بفيروس كورونا، وكان على رأس بنود أعمال تنظيمها تكريم الدكتور محمود سامي قنيبر، والذي فقد بصره أثناء عمله في علاج مصابي فيروس كورونا.
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